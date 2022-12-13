Льорис: «Марокко уже добился успеха на чемпионате мира, но не думаю, что команда на этом остановится»

Капитан сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча против Марокко в рамках четвертьфинала чемпионата мира. Поединок пройдёт завтра в 22:00 по московскому времени.

«Марокко уже добился успеха на чемпионате мира, но не думаю, что команда на этом остановится», – заявил Льорис на пресс-конференции перед завтрашним матчем.

Напомним, Марокко ранее выиграл группу с Бельгией, Хорватией и Канадой. Подопечные Валида Реграги затем справились в раунде плей-офф с Испанией и Португалией, став первой в истории африканской сборной, которая смогла выйти в полуфинал чемпионата мира.