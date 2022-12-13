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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Льорис: «Марокко уже добился успеха на чемпионате мира, но не думаю, что команда на этом остановится»

13 Декабря 2022 • 12:49 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Капитан сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча против Марокко в рамках четвертьфинала чемпионата мира. Поединок пройдёт завтра в 22:00 по московскому времени.

«Марокко уже добился успеха на чемпионате мира, но не думаю, что команда на этом остановится», – заявил Льорис на пресс-конференции перед завтрашним матчем.

Напомним, Марокко ранее выиграл группу с Бельгией, Хорватией и Канадой. Подопечные Валида Реграги затем справились в раунде плей-офф с Испанией и Португалией, став первой в истории африканской сборной, которая смогла выйти в полуфинал чемпионата мира.

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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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