Хакими обратился к Мбаппе в преддверии полуфинала чемпионата мира

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими обратился к своему французскому одноклубнику Килиану Мбаппе, с которым ему предстоит встретиться в полуфинале чемпионата мира.

«До скорой встречи, мой друг!» — написал марокканец в своих социальных сетях.

Напомним, что на стадии 1/4 финала турнира сборная Марокко одолела Португалию (1:0), а Франция сломила сопротивление Англии (2:1). Очное противостояние этих команд состоится 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в другом полуфинале встретятся сборные Аргентины и Хорватии, которые свой матч проведут на день раньше.