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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рэшфорд - Мбаппе: «Размажь их, король!»

12 Декабря 2022 • 00:28 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Английский нападающий Маркус Рэшфорд обратился к форварду сборной Франции Килиану Мбаппе после поединка ¼ финала чемпионата мира – 2022. Англия проиграла «трёхцветным» со счетом 1:2 и покинула мундиаль.

«Брат, желаю удачи в оставшихся матчах. Размажь их, король», - оставил сообщение Маркус в своих социальных сетях.

За путевку в финал чемпионата мира сборная Франции поборется с национальной командой Марокко, ставшей главной сенсацией этого турнира. В другом полуфинальном поединке силами померяются Аргентина и Хорватия.

Финал мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Франции Килиан Мбаппе Маркус Рэшфорд
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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