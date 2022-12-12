Рэшфорд - Мбаппе: «Размажь их, король!»

Английский нападающий Маркус Рэшфорд обратился к форварду сборной Франции Килиану Мбаппе после поединка ¼ финала чемпионата мира – 2022. Англия проиграла «трёхцветным» со счетом 1:2 и покинула мундиаль.

«Брат, желаю удачи в оставшихся матчах. Размажь их, король», - оставил сообщение Маркус в своих социальных сетях.

За путевку в финал чемпионата мира сборная Франции поборется с национальной командой Марокко, ставшей главной сенсацией этого турнира. В другом полуфинальном поединке силами померяются Аргентина и Хорватия.

Финал мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря.