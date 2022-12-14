Ребров оценил шансы сборной Марокко в полуфинале против Франции

Технический координатор столичного «Спартака» Артём Ребров оценил перспективы сборной Марокко в полуфинале ЧМ-2022 против Франции.

«Я думаю, это маловероятно, но, на мой взгляд, сегодня у марокканцев больше шансов победить, чем вчера у хорватов», — написал экс-голкипер «красно-белых» в своём телеграм-канале.

Напомним, что подопечные Валида Реграги попытаются развить своё историческое достижение уже сегодня вечером. Стартовый свисток полуфинальной игры в Эль-Хауре между сборными Франции и Марокко назначен на 22:00 по московскому времени.