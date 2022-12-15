Билялетдинов: «Марокканцы попались в ловушку французов»

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал победу сборной Франции над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира.

«Марокканцы попались в ловушку французов. Французы успели забить, когда выманили Марокко. Да, марокканцы владели игрой, но это было с подачи французов», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что многие сборные оступались в матче с Марокко, когда действовали первым номером, а французы сыграли правильно в плане тактики.

Марокко сыграет с Хорватией 17 декабря в матче за третье место, а Франция встретится в финале с Аргентиной (18 декабря).