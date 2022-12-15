В Париже и парижской агломерации после полуфинала ЧМ-2022 были задержаны 115 человек

Французской полицией были проведены задержания в Париже по окончании полуфинального матча чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Франции и Марокко (2:0). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По заявлениям префектуры полиции Парижа, 115 задержаний было проведено в парижской агломерации, среди них 101 задержание произошло именно в городе.

Были зафиксированы случаи столкновения сотрудников правоохранительных органов и болельщиков.

Беспорядки происходили не только во французской столице, они также были зафиксированы и в других городах страны, сборная которой вышла в финал мирового первенства.