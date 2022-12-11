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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кирьяков считает, что сборная Марокко может побороться за победу на ЧМ-2022

11 Декабря 2022 • 15:31 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о шансах сборной Марокко в борьбе за победу на чемпионате мира 2022 года.

«Они уже практически перевыполнили свой план. Им терять нечего. Так что сейчас от них можно ожидать всего. На этом фоне они, наверное, даже могут побороться за чемпионство», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что марокканцы удивили всех своей игрой и физической формой, эта команда быстро выходит из обороны в атаку, у игроков горят глаза, они хотят попасть в историю.

В полуфинале чемпионата мира сборная Марокко встретится с Францией, матч состоится 14 декабря, начало — в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков Сборная Марокко
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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