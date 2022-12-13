Погба обратился к игрокам сборной Франции перед полуфиналом ЧМ

Звездный хавбек туринского «Ювентуса» Поль Погба, который пропускает чемпионат мира в Катаре из-за травмы, обратился к подопечным Дидье Дешама в преддверии встречи с Марокко в полуфинале мундиаля.

«Парни, я отдаю вам все свои силы. Вы моя команда», - заявил полузащитник.

Матч сборных Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния сыграет в финале с Аргентиной или Хорватией.

Финальный матч чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря. Французы являются действующими обладателями трофея.