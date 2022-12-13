Орлов не исключает, что Марокко может выиграть ЧМ-2022

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что сборная Марокко может выиграть чемпионат мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Кто знает, может быть, Марокко выиграет этот турнир? Я такой сценарий не отметаю, хотя, конечно, на бумаге записными фаворитами являются французы», — сказал Орлов «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, если африканцы смогут закрыть Антуана Гризманна в полуфинальном матче, то у Франции могут возникнуть серьезные проблемы. Орлов считает, что французам будет тяжело в игре с Марокко.

Матч Франция – Марокко состоится завтра, 14 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск.