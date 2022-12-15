​Эн-Несири установил антирекорд чемпионатов мира

Сказка сборной Марокко на чемпионате мира завершилась на стадии полуфинала. Команда Валида Реграги проиграла Франции со счётом 0:2. Нападающий «атласских львов» Юссеф Эн-Несири оказался полностью изолированным. За 65 проведённых на поле минут футболист сделал всего лишь 3 касания. Это худший показатель на чемпионатах мира для игроков, которые отыграли хотя бы 45 минут. Впрочем, стоит отметить, что статистику касаний эксперты из Opta стали собирать с чемпионата мира 1966 года.

Сборная Марокко теперь будет готовиться к матчу за третье место на чемпионате мира, который пройдёт 17 декабря. Соперником марокканцев будет сборная Хорватии.