Главный тренер сборной Марокко: «Мы хотим выиграть чемпионат мира»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира против Франции заявил, что его команда намерена выиграть мундиаль.

По словам специалиста, хоть марокканцы и не являются фаворитами текущего турнира, они уверены в себе и прекрасно осознают, что другой такой возможности у них может уже не быть.

«Мы хотим выиграть чемпионат мира. Это не просто слова, мы должны идти дальше. Может быть, я сошёл с ума? Но немного сумасшествия может быть полезно», — цитирует Реграги AFP.

Матч Франция — Марокко состоится завтра, 14 декабря. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Победителя этого противостояния в финале мундиаля уже будет ждать триумфатор матча Аргентина — Хорватия, который состоится сегодня, 13 декабря.