Ленгле назвал Льориса легендой французской футбола

Защитник «Тоттенхэма» Клеман Ленгле высказался о капитане французской сборной Уго Льорисе.

«Льорис — легенда для всех французов. Он очень хороший человек, настоящий профессионал, потрясающий вратарь. Один из лучших игроков в истории сборной Франции. Надеюсь, Уго проведёт ещё два матча на чемпионате мира. Он может войти в историю», — приводит слова игрока пресс-служба лондонского клуба.

По его мнению, встреча с Марокко не будет обделена накалом, поскольку в африканской команде находятся несколько французов.

Напомним, что Франция встретится с Марокко во втором полуфинале катарского мундиаля в среду, 14 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.