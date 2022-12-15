Саттон: «Марокко всё равно остаётся Золушкой турнира»

Сборная Марокко покинула чемпионат мира, проиграв в полуфинале португальской команде, однако бывший английский нападающий Крис Саттон считает, что команда все равно остается главной сказкой всего катарского чемпионата. У Марокко еще будет шанс побороться за бронзовые медали чемпионата - она сразится за них с хорватами.

- Для меня Марокко, конечно, Золушка всего чемпионата. Им чуть помешали травмы игроков в полуфинале. Они могут гордиться собой, они оставили не у дел Бельгию, Испанию, Португалию. Они шокировали мир. А Франция - странная команда, они играли не так уж и ярко, но дело сделали, - резюмировал Саттон, слова которого цитирует BBC Radio 5.