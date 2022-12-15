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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Саттон: «Марокко всё равно остаётся Золушкой турнира»

15 Декабря 2022 • 05:08 Комментировать
Франция
2:0
Марокко
окончен

Сборная Марокко покинула чемпионат мира, проиграв в полуфинале португальской команде, однако бывший английский нападающий Крис Саттон считает, что команда все равно остается главной сказкой всего катарского чемпионата. У Марокко еще будет шанс побороться за бронзовые медали чемпионата - она сразится за них с хорватами.

- Для меня Марокко, конечно, Золушка всего чемпионата. Им чуть помешали травмы игроков в полуфинале. Они могут гордиться собой, они оставили не у дел Бельгию, Испанию, Португалию. Они шокировали мир. А Франция - странная команда, они играли не так уж и ярко, но дело сделали, - резюмировал Саттон, слова которого цитирует BBC Radio 5. 

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Евро-Футбол.Ру,
Крис Саттон Сборная Марокко
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