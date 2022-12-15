Мбаппе обратился к Хакими после полуфинала ЧМ-2022

Звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к марокканскому защитнику Ашрафу Хакими после матча ½ финала чемпионата мира – 2022. Игроки являются одноклубниками по «ПСЖ».

«Брат, не печалься. Все очень гордятся тем, что вы сделали. Ваша команда вошла в историю футбола», - гласит сообщение 23-летнего футболиста в социальных сетях.

Напомним, что матч завершился победой Франции со счетом 2:0.

В финале мундиаля команда Дидье Дешама встретится со сборной Аргентины. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени.