Орлов: «Если Марокко проскочит французов, то может и в финале выиграть»

Известный журналист Геннадий Орлов не исключает успеха сборной Марокко на катарском чемпионате мира, в случае успеха встречи против Франции.

«Если Марокко проскочит французов, то может и в финале выиграть. У марокканцев большая мотивация и энергетика», — цитирует бывшего комментатора издание Sport24. Также Орлов отметил работу Валида Реграги, который, по мнению эксперта, смог настроить атмосферу внутри коллектива, что позволяет технически одарённым футболистам показывать свои лучшие качества.

Напомним, что шаг к историческому финалу марокканцы попытаются сделать сегодня, 14 декабря. Стартовый свисток встречи против сборной Франции назначен на 22:00 по московскому времени.