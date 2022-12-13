Сенников: «Очень мощно выглядит Франция, вообще вопросов нет»

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал выступление национальной сборной Франции на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Конечно, опять очень мощно выглядит Франция, вообще вопросов нет. Но против неё всё же можно играть», - приводит слова Сенникова «Спорт День за Днём».

Специалист отметил факт успешной игры сборной Англии в отношении форварда французской команды Килиана Мбаппе в проигранном четвертьфинальном матче (1:2). Итоговый результат, по мнению спортсмена, связан с невезением касательно незабитого одиннадцатиметрового удара.