Чернышов считает, что игроки сборной Марокко будут готовы поехать в РПЛ после чемпионата мира

Экс-наставник «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о том, кто из участников чемпионата мира в Катаре в будущем способны перейти в клубы РПЛ.

Специалист допустил, что игроки сборной Марокко, дошедшей до полуфинальной стадии текущего мундиаля, могут рассмотреть вариант с переездом в Россию, если получат достойные предложения и не будут востребованы в топовых европейских лигах.

«Политика политикой, но все игроки хотят получить хорошие контракты. Думаю, что те же марокканские футболисты с удовольствием, наверное, поедут в РПЛ, если получат достойные предложения», — цитирует Чернышова «РБ Спорт».

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях. Поэтому команды РПЛ сейчас имеют возможность выступать лишь во внутренних турнирах.