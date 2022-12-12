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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Чернышов считает, что игроки сборной Марокко будут готовы поехать в РПЛ после чемпионата мира

12 Декабря 2022 • 16:30 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Экс-наставник «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о том, кто из участников чемпионата мира в Катаре в будущем способны перейти в клубы РПЛ.

Специалист допустил, что игроки сборной Марокко, дошедшей до полуфинальной стадии текущего мундиаля, могут рассмотреть вариант с переездом в Россию, если получат достойные предложения и не будут востребованы в топовых европейских лигах.

«Политика политикой, но все игроки хотят получить хорошие контракты. Думаю, что те же марокканские футболисты с удовольствием, наверное, поедут в РПЛ, если получат достойные предложения», — цитирует Чернышова «РБ Спорт».

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях. Поэтому команды РПЛ сейчас имеют возможность выступать лишь во внутренних турнирах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Чернышов Сборная Марокко Трансферы футбола - зима 2023
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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