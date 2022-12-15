Камоцци считает, что сборная Франции незаслуженно вышла в финал ЧМ-2022

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением о выходе сборной Франции в финал чемпионата мира – 2022.

«Не могу сказать, что Франция заслужила выход в финал ЧМ-2022. Они сыграют там, так как у них есть игроки, которые могут решить исход матча — Мбаппе и Жиру», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

По мнению агента, если бы у сборной Марокко были такие же сильные нападающие, то они могли бы пройти французов.

Финал мундиаля состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил», который вмещает 80 тысяч зрителей. Начало матча между сборными Аргентины и Франции запланировано на 18:00 по московскому времени.