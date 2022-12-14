Тео Эрнандес: «Хочу выиграть чемпионат мира ради своего брата»

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес заявил, что хочет выиграть чемпионат мира ради своего брата Люка, который ранее покинул расположение команды Дидье Дешама из-за травмы.

«Я играю не только за себя, а и за Люка. Когда тренер вызвал меня на чемпионат мира, мы с братом гордились друг другом. Ему очень тяжело, ведь травма выбила его из строя надолго. Я хочу выиграть мундиаль ради своего брата. Мы разговариваем каждый день после его отъезда», – заявил Тео в интервью L’Equipe.

Напомним, на счету Тео Эрнандеса две голевые передачи в четырёх матчах на чемпионате мира. Сегодня Франция сыграет в полуфинале с Марокко.