Фердинанд - о столкновении в штрафной сборной Франции: «Скорее пенальти, чем фол в атаке»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о столкновении защитника Тео Эрнандеса и форварда Софьяна Буфаля в штрафной площадке сборной Франции.

«Как мне показалось, там скорее было нарушение на Буфале и пенальти. Я не увидел фола в нападении», - передает слова Фердинанда BBC Sport.

Сборная Франции минимально ведет в счете благодаря голу Эрнандеса на пятой минуте. Победитель матча станет финалистом чемпионата мира.

Накануне был определен первый участник ½ финала мундиаля в Катаре. Им стала сборная Аргентины, крупно обыгравшая команду Хорватии со счетом 3:0.