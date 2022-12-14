Терёхин: «Хотелось бы, чтобы Марокко поборолось, и не было проходного матча для Франции»

Бывший нападающий краснодарской «Кубани» Олег Терёхин прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Франции и Марокко.

«Хотелось бы, чтобы Марокко поборолось, и не было проходного матча для Франции. Для Аргентины игра с Хорватией, считаю, именно такой и получилась», - приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Специалист признался, что у него есть сильное желание наличия интриги в столь важном поединке между европейской и африканской командами.

Эксперт не стал исключать возможность пробития серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.