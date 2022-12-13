Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Колыванов: «Как бы марокканцы не сыграли, груз ответственности на них давит в меньшей степени»

13 Декабря 2022 • 15:20 Комментировать
Франция
...
Марокко
1 1.58 X 3.85 2 7.50
14.12 22:00

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира Франция – Марокко. Специалист считает, что марокканцы уже перевыполнили свой план, поэтому им нечего бояться в предстоящей игре.  

«Марокканцы уже герои для своей страны и для всего арабского народа. Как бы они не сыграли, груз ответственности на них давит в меньшей степени. А вот если проиграют французы, то для них это будет настоящая трагедия», — цитирует Колыванова Betonmobile.

Матч между Францией и Марокко состоится завтра, 14 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Игорь Колыванов Сборная Марокко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ МАРОККО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.12.22 в 22:00
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1.89 3.40 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Декабря
15:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Первый гол за Аргентину Месси забил Хорватии – видео видео
15:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов признался, за кого будет болеть в матче Аргентина – Хорватия
15:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Тренер Марокко Реграги: «Владение мячом и xG отрывают от реальности»
15:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колыванов — о матче Аргентина – Хорватия: Предстоит непростой полуфинал между этими командами
15:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агенты Ливаковича отказываются комментировать слухи о переходе в «Баварию»
15:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колыванов: «Как бы марокканцы не сыграли, груз ответственности на них давит в меньшей степени»
15:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Райт: «За свою страну Зиеш играет с совершенно другой энергией»
14:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Льорис – о Кейне: Роналду и Месси тоже не забивали пенальти 1
14:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алдонин — о матче Аргентина — Хорватия: «Я на стороне Месси»
14:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Клиенты PARI ставят на Аргентину против Хорватии в полуфинале ЧМ-2022 2
14:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стало известно, когда назначат нового главного тренера сборной Бразилии
14:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Парфёнов оценил игру сборной Хорватии на ЧМ-2022
13:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Погба обратился к игрокам сборной Франции перед полуфиналом ЧМ
13:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Главный тренер сборной Хорватии: «Мы остановили Неймара, можем остановить и Месси» 2
13:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ибрагимович назвал победителя чемпионата мира - 2022
Все новости
Рекомендуем