Колыванов: «Как бы марокканцы не сыграли, груз ответственности на них давит в меньшей степени»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира Франция – Марокко. Специалист считает, что марокканцы уже перевыполнили свой план, поэтому им нечего бояться в предстоящей игре.

«Марокканцы уже герои для своей страны и для всего арабского народа. Как бы они не сыграли, груз ответственности на них давит в меньшей степени. А вот если проиграют французы, то для них это будет настоящая трагедия», — цитирует Колыванова Betonmobile.

Матч между Францией и Марокко состоится завтра, 14 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.