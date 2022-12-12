«Интер» после чемпионата мира продолжит переговоры с Тюрамом

Миланский «Интер» продолжит переговоры с нападающим мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом после того, как игрок закончит выступления за сборную Франции на чемпионате мира в Катаре.

По информации от Calciomercato, футболист продолжает оставаться на радаре у «нерадзурри». После того, как от услуг игрока отказалась мюнхенская «Бавария», «Интер» стал главным фаворитом на его трансфер следующим летом на правах свободного агента.

На счету 25-летнего француза 10 голов и 3 результативные передачи в этом розыгрыше Бундеслиги. Нападающий занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.