Тчуамени высказался о победе над Марокко

Хавбек сборной Франции Орельен Тчуамени пообщался с представителями СМИ после полуфинального матча чемпионата мира – 2022 против национальной команды Марокко. Действующие чемпионы мира обыграли африканцев со счетом 2:0.

«Это был полуфинал. Мы понимали, что нам будет противостоять сильный соперник. Но у нас был разработан план. Мы знали, что можем затруднить им жизнь своими контратаками. И у нас получилось это сделать. Франция смогла справиться и одержать победу», - передает слова футболиста Lequipe.

В финале чемпионата мира Франция встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря.