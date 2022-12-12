Роналдо сравнил Мбаппе с собой

Легендарный бразильский экс-нападающий Роналдо рассказал, что думает об игре Килиана Мбаппе на чемпионате мира – 2022.

В настоящий момент форвард сборной Франции лидирует в списке бомбардиров турнира – в его активе пять забитых мячей.

«Мбаппе очень впечатляюще выглядит на этом чемпионате мира, – считает Роналдо. – Он уверен в себе, невероятно одарён физически и технически – думаю, он вполне может стать лучшим игроком турнира. Есть много быстрых футболистов, но по-особенному быстр. Килиан немного напоминает мне меня, когда я играл. Он знает, как пользоваться своими умениями и добиваться преимущества над оппонентами», – приводит Footmercato слова знаменитого бразильца.