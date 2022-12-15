​Франция впервые не пропустила в матче чемпионата мира – 2022

В полуфинале чемпионата мира - 2022 сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0. Любопытно, что это был первый матч на текущем турнире, в котором команда Дидье Дешама смогла не пропустить.

Ранее результаты сборной Франции на мундиале в Катаре были следующими: 4:1, 2:1, 0:1, 3:1, 2:1. Как видим, в предыдущих играх на турнире «трёхцветные» пропускали ровно по одному голу.

Теперь сборная Франции будет готовиться к финалу чемпионата мира - 2022, который пройдёт 18 декабря. За трофей французы сразятся с аргентинцами.

Как известно, сборная Франции является действующим чемпионом мира.