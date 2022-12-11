Дешам – о полуфинале: «Результаты сборной Марокко говорят сами за себя»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что думает о сопернике по полуфиналу чемпионата мира.

Марокканцы обыграли Португалию (1:0), а французы сломили сопротивление Англии (2:1).

«Сборная Марокко заслуживает огромного уважения, мы будем серьёзно готовиться к матчу. Конечно, никто не ожидал увидеть эту команду в полуфинале, но всего один пропущенный гол в матчах против Хорватии, Бельгии, Канады, Испании и Португалии – достижение, которое говорит само за себя», – приводит Footmercato слова Дешама.

Поединок Марокко – Франция состоится 14 декабря. Во втором полуфинале встретятся Аргентина и Хорватия.