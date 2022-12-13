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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам: «Сборная Марокко не дошла бы до полуфинала лишь за счёт обороны»

13 Декабря 2022 • 15:56 Комментировать
Франция
...
Марокко
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14.12 22:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал несколько слов об оборонительном стиле игры сборной Марокко.

«Сборная Марокко хороша не только в защите. Они не дошли бы до полуфинала лишь за счёт обороны. Но да, они прекрасно обороняются», - рассказал Дешам журналистам.

Сборные Франции и Марокко разыграют вторую путёвку в финал чемпионата мира. Их матч пройдёт в среду, 14 декабря. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что первый билет в финал мундиаля будут разыгрывать сборные Аргентины и Хорватии во вторник вечером. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Сборная Марокко
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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