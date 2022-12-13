Дешам: «Сборная Марокко не дошла бы до полуфинала лишь за счёт обороны»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал несколько слов об оборонительном стиле игры сборной Марокко.

«Сборная Марокко хороша не только в защите. Они не дошли бы до полуфинала лишь за счёт обороны. Но да, они прекрасно обороняются», - рассказал Дешам журналистам.

Сборные Франции и Марокко разыграют вторую путёвку в финал чемпионата мира. Их матч пройдёт в среду, 14 декабря. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что первый билет в финал мундиаля будут разыгрывать сборные Аргентины и Хорватии во вторник вечером.