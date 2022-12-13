Кунде – о голкипере Марокко Буну: «Меня не удивляют его успехи»

Защитник сборной Франции Жюль Кунде высказался о бывшем одноклубнике и сопернике по полуфиналу чемпионата мира.

Яссин Буну и Кунде пересекались в «Севилье», которую француз покинул минувшим летом, перебравшись в «Барселону».

«Успехи Буну меня совсем не удивляют, – заявил на пресс-конференции Кунде. – Мне довелось наблюдать за его становлением, он постоянно совершенствовался и достиг очень высокого уровня. Буну – вратарь, умеющий всё: он очень хорош на линии, здорово играет ногами и очень силён в отражении пенальти», – похвалил французский игрок голкипера сборной Марокко.

В четырёх матчах чемпионата мира – 2022 Яссин Буну пропустил всего один гол.