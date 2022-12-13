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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Жиру почти согласовал новый контракт с «Миланом»

13 Декабря 2022 • 12:55 Комментировать
Франция
...
Марокко
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14.12 22:00

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру почти согласовал новый контракт со своим клубом «Миланом». По информации от журналиста Фабрицио Романо, обе стороны хотят продлить сотрудничество.

Если верить источнику, после чемпионата мира Жиру и руководство «Милана» проведут встречу, где обсудят финальные детали нового соглашения.

Жиру является одним из лучших бомбардиров этого чемпионата мира. На счету француза 4 забитых гола – впереди него в таблице голеадоров мундиаля находится только партнёр по команде в лице Килиана Мбаппе, который отметился 5 мячами.

Напомним, Оливье выступает за «Милан» с лета 2021 года, когда перешёл свободным агентом из лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Франции Оливье Жиру
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