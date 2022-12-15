Ширер высказался о выступлении Марокко на чемпионате мира

Экс-нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался о поединке между Францией и Марокко в полуфинале чемпионата мира. Европейцы отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Марокканская команда может гордиться своим выступлением на турнире. У них потрясающие болельщики. Они провели здесь прекрасное время и получили огромное удовольствие от футбола», - передает слова Алан BBC Sport.

В финальном поединке чемпионата мира – 2022 встретятся сборные Франции и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря. Добавим, что подопечные Дидье Дешама являются действующими чемпионами мира.