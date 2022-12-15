​Терри: «Сборная Марокко была лучше Франции»

Сборная Франции в среду вечером завоевала путёвку в финал чемпионата мира, переиграв Марокко со счётом 2:0. Своими мыслями о прошедшем поединке поделился известный в прошлом английский футболист Джон Терри.

«Франция нашла путь к победе. Но я ожидал от них большего, учитывая игроков, которые есть в их составе. На мой взгляд, сборная Марокко была лучше Франции по итогам 90 минут», - слова Терри приводятся на сайте ФИФА со ссылкой на beIN Sports.

17 декабря сборная Марокко сыграет против Хорватии в матче за третье место. На следующий день в финальном матче сразятся сборные Франции и Аргентины.