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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Непомнящий рассказал, чего не хватает африканским сборным для того, чтобы бороться за победу на чемпионате мира

11 Декабря 2022 • 17:10 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, что мешает африканским сборным бороться за победу на чемпионате мира.

Напомним, вчера, 10 декабря, команда Марокко одолела Португалию (1:0) в матче 1/4 финала текущего мундиаля, став первой африканской сборной, которой покорилось такое достижение.

По мнению Непомнящего, если бы футбольные коллективы из Африки были более дисциплинированы, они имели бы все шансы гораздо чаще добиваться успехов на крупных турнирах.    

«Когда меня спрашивали: скажите, могла бы сборная Камеруна или Сенегала быть чемпионом мира? Я отвечал всегда: по степени талантливости игроков, конечно, да. Но в африканских сборных отсутствует понятие дисциплины и внутри, и вокруг команды», — приводит слова Непомнящего «КП Спорт».

Отметим, что сборная Сенегала смогла пробиться в 1/8 финала чемпионата мира, где уступила Англии (0:3). Камерун же завершил свои выступления на стадии группового этапа, заняв в своём квартете третью строчку.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Сборная Камеруна Сборная Сенегала Сборная Марокко
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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