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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Спустя месяц уже никто не смеётся над прогнозом Это-о

12 Декабря 2022 • 02:53 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Бывший камерунский футболист Самюэль Это-о поделился очень неожиданным прогнозом на чемпионат мира за две недели до его начала - Самюэль предсказал, что в финале сыграют две африканские команды, в том числе команда Марокко.

Тогда его прогноз вызвал лишь ироничные насмешки, но сейчас, спустя чуть более месяц, уже никто не смеется - сборная Марокко пробилась в полуфинал, оставив позади себя три не самые плохие европейские команды - победившую в чемпионате мира 2010 года Испанию, победившую в чемпионате Европы 2016 года Португалию и нигде не побеждавшую, но очень высоко котируемую сборную Бельгии.   

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Самюэль Это-О
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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