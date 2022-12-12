Спустя месяц уже никто не смеётся над прогнозом Это-о

Бывший камерунский футболист Самюэль Это-о поделился очень неожиданным прогнозом на чемпионат мира за две недели до его начала - Самюэль предсказал, что в финале сыграют две африканские команды, в том числе команда Марокко.

Тогда его прогноз вызвал лишь ироничные насмешки, но сейчас, спустя чуть более месяц, уже никто не смеется - сборная Марокко пробилась в полуфинал, оставив позади себя три не самые плохие европейские команды - победившую в чемпионате мира 2010 года Испанию, победившую в чемпионате Европы 2016 года Португалию и нигде не побеждавшую, но очень высоко котируемую сборную Бельгии.