Royal Air Maroc отменила рейсы в Катар из-за болельщиков без билетов

Ранее впервые сообщалось об отмене рейсов в Катар в преддверии полуфинального матча чемпионата мира – 2022 между национальными сборными Франции и Марокко.

Как выяснилось позднее, причиной тому стали «ограничения, введённые властями Катара». В Дохе марокканские болельщики, прибывшие первыми рейсами, объяснили, что марокканская футбольная ассоциация пообещала им билеты, которых у них не было на момент прибытия. Специальные рейсы выполняет авиакомпания Qatar Airways. Обо всех этих событиях сообщает GFFN.

Представители аэропорта Хамад предупредили пассажиров, что им не следует лететь в Доху «до приобретения билетов на предстоящие матчи».

Несмотря на сложившуюся ситуацию, 23 из 30 рейсов были совершены успешно.