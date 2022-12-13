​Тренер Марокко Реграги: «Я не хочу ждать следующей возможности 40 лет»

Сборная Марокко серьёзно настраивается на полуфинал чемпионата мира против Франции. Главный тренер «атласских львов» Валид Реграги дал комментарий в преддверии матча.

«У нас есть миссия. Мы не успели. Завтра мы будем бежать, усталости не будет. У нас есть возможность, и я не хочу её упускать. Я не хочу ждать следующей возможности 40 лет. Бывают моменты, когда вам нужно пометить свою территорию. Сейчас самое время», - сказал Реграри журналистам.

Сборные Франции и Марокко начнут очный матч 1/2 финала чемпионата мира 14 декабря в 22:00 по московскому времени. Победитель в финале сыграет с победителем дуэли Аргентина – Хорватия.