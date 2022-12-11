Дешам не решил, останется ли он в сборной Франции после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам еще не решил, останется ли он руководить национальной командой после завершения мундиаля в Катаре.

Как сообщает RMC Sport, Дешам хочет обсудить свое будущее с руководством Федерации футбола Франции после завершения турнира.

Ранее было известно, что руководство отказалось приглашать Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

Напомним, что Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года.

На ЧМ-2022 французы вышли в полуфинал турнира, где сыграют против команды Марокко. Матч начнется 14 декабря в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно следить на сайте LiveResult.ru