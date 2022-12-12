Канчельскис назвал фаворита ЧМ перед полуфиналами

Бывший форвард сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис пообщался с корреспондентом «Спорт-экспресса» в преддверии поединка между Францией и Марокко в полуфинале чемпионата мира – 2022.

«Французы - фавориты ЧМ. Велика вероятность, что они вновь станут чемпионами. Не жду сенсации от Марокко. Франция не упустит свои моменты, она будет доминировать», - сказал Канчельскис.

Матч сборных Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.