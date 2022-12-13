Аршавин: «Чемпионат мира выиграет Франция»

Бывший футболист российской национальной команды Андрей Аршавин перед полуфиналом ЧМ-2022 назвал сборную, которая выиграет золото.

«Чемпионат мира выиграет Франция. Мне кажется, у них самая стабильная игра, серьёзный состав, хоть и не оптимальный, но уверенная поступь по всему пути», — приводит экс-полузащитника «Зенита» и «Арсенал» «Матч ТВ».

Напомним, что действующие чемпионы мира встретятся с Марокко в полуфинальной стадии завтра, 14 декабря. С другой части сетки за место в решающей игре будут бороться Аргентина и Хорватия. Главный матч мирового первенства пройдёт в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле.