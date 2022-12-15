Гризманн подвёл итоги матча с Марокко

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над командой Марокко в полуфинале чемпионата мира – 2022. «Трёхцветные» выиграли со счетом 2:0.

«Сборная Марокко впечатлила меня, они отлично действовали у своих ворот и обостряли в нападении. Эта команда доставила нам проблемы. Очень помог быстрый гол, он значительно упростил нам игру. Второй мяч полностью обезопасил нас», - передает слова форварда Lequipe.

В финале чемпионата мира сборная Франции сыграет против команды Аргентины. Соперники выйдут на поле в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.