​Рабио и Упамекано не начнут матч против Марокко – источник

Полузащитник Адриен Рабио и защитник Дайо Упамекано не начнут матч сборной Франции против Марокко с первых минут. По данным L’Equipe, Рабио и Упамекано останутся в запасе.

Напомним, что во вторник Рабио и Упамекано не тренировались со сборной Франции по причине болезни.

Сборные Франции и Марокко пересекутся в рамках полуфинала чемпионата мира. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.

Напомним, что накануне первым финалистом чемпионата мира – 2022 стала сборная Аргентины, разгромившая Хорватию (3:0).