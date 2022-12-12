Кунде рассказал, в чём сильна сборная Марокко

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде высказался о предстоящей игре 1/2 финала чемпионата мира против Марокко.

Футболист отметил превосходную игру соперника в обороне, заявив, что забить гол в ворота африканской команды будет непросто.

«Они очень компактны. Их оборона замечательно себя проявила в играх с сильными соперниками. Нам придётся постараться, чтобы забить им», — приводит слова Кунде RMC Sport.

Матч Франция — Марокко состоится 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале мундиаля встретится с лучшей командой из пары Аргентина — Хорватия.