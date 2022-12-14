Сборная Франции забила марокканцам уже на пятой минуте

Начало полуфинального матча чемпионата мира между сборными Франции и Марокко получается достаточно сумбурным. Команда Дидье Дешама на пятой минуте провела голевую атаку. Антуан Гризманн получил вертикальный пас к штрафной, его партнер дважды пытался нанести удар по воротам, но эти попытки были блокированы. На отскоке первыми оказался Тео Эрнандес и метров с пяти поразил цель, пробив по высокому мячу.

Таким образом, только в шестом матче соперники сборной Марокко смогли забить в чужие ворота без помощи соперника.

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