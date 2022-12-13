​Тренер Марокко Реграги: «Владение мячом и xG отрывают от реальности»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался об оборонительном стиле игры его команды.

«Владение мячом и xG отрывают вас от реальности. Футбол Гвардиолы сводит с ума, но когда у тебя в составе есть такие игроки, как де Брёйне, то, конечно, ты будешь владеть мячом. Если хотите, то я передам Инфантино, чтобы за владение мячом больше 60% добавляли очки», - высказался Реграги, чьи слова приводит RMC Sport.

В среду, 14 декабря, сборная Марокко сыграет против Франции в полуфинале чемпионата мира. Ранее марокканцы прошли в плей-офф мундиаля Испанию (0:0, победа по пенальти) и Португалию (1:0).