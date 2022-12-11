Главный тренер сборной Марокко: «Гол Эн-Несири был знаком судьбы»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался об игре своего подопечного Юссефа Эн-Несири, забившего единственный мяч в игре 1/4 финала чемпионата мира против Португалии (1:0).

Специалист отметил работоспособность 25-летнего форварда, благодаря которой он играет в стартовом составе своей национальной команды.

«У тренера есть причины для того или иного выбора, и я всегда верил в него из-за его энергии на поле. Я очень горжусь им. Его гол был знаком судьбы», — цитирует Реграги пресс-служба ФИФА.

В полуфинале чемпионата мира марокканцам предстоит встретиться с действующим победителем турнира Францией. Эта игра состоится 14 декабря и начнётся в 22:00 по московскому времени.