Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Главный тренер сборной Марокко: «Гол Эн-Несири был знаком судьбы»

11 Декабря 2022 • 11:05 Комментировать
Франция
...
Марокко
14.12 22:00

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался об игре своего подопечного Юссефа Эн-Несири, забившего единственный мяч в игре 1/4 финала чемпионата мира против Португалии (1:0).

Специалист отметил работоспособность 25-летнего форварда, благодаря которой он играет в стартовом составе своей национальной команды.

«У тренера есть причины для того или иного выбора, и я всегда верил в него из-за его энергии на поле. Я очень горжусь им. Его гол был знаком судьбы», — цитирует Реграги пресс-служба ФИФА.

В полуфинале чемпионата мира марокканцам предстоит встретиться с действующим победителем турнира Францией. Эта игра состоится 14 декабря и начнётся в 22:00 по московскому времени.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Юссеф Эн-Несири Валид Реграги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ МАРОККО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Декабря
12:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Два топ-тренера могут сменить Саутгейта у руля сборной Англии слухи
12:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков: «Финал Франция — Аргентина стал бы спасением мирового футбола»
11:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин считает, что матч Англия — Франция должен был завершиться серией пенальти
11:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рой Кин: «Очень жестокое поражение сборной Англии»
11:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бруну Фернандеш: «Несмотря на наши слова о судействе, Марокко заслужило победу»
11:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бруну Фернандеш: «Марокко играло лучше Португалии, они заслужили победу»
11:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Дешам признал, что Франции повезло
11:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем после вылета Англии
11:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Главный тренер сборной Марокко: «Гол Эн-Несири был знаком судьбы»
10:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника сборной Аргентины
10:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Петржела: «Роналду мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит» 1
10:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Винисиус: «В 2026 году Бразилия покорит мир» 2
10:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Бавария» нашла замену Нойеру в составе полуфиналиста ЧМ-2022
10:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду останется на чемпионате мира 3
10:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мейра назвал причину вылета Португалии с ЧМ-2022 1
Все новости
Рекомендуем