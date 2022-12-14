Ширер: «Амрабат - важнейший фактор успеха Марокко»

Сборная Марокко стала главной сенсацией чемпионата мира, прорвавшись в полуфинал турнира, и бывший английский голеадор Алан Ширер считает, что большую часть успеха следует отнести на счет защитника Софьяна Амрабата, который, как считает Ширер, является столпом обороны марокканцев.

- Он невероятен. Марокко очень трудно забить, они очень грамотны и хороши без мяча. И он - одна из причин. Он цементирует и оборону Марокко, вселяет в нее уверенность. Он - важнейший фактор этого успеха марокканцев. Он очень хорош и наслаждается футболом прямо сейчас, - цитирует слова Ширера BBC One.