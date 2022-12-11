Орещук — о сборной Франции: «Это такая сумасшедшая машина, которую тяжело обыграть»

Футбольный менеджер Роман Орещук высказался в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко.

«Марокко – это, конечно, открытие всего чемпионата мира. Очень сильная команда. Но мне кажется, что французы все-таки не дадут слабину. В данный момент это такая сумасшедшая машина, которую тяжело обыграть», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Функционер добавил, что не сомневается в проходе Франции. При этом эксперт считает, победа сборной Марокко на чемпионате мира могла бы означать, что все команды научились играть в футбол.

Полуфинальная встреча между Францией и Марокко пройдет 14 декабря в 22:00 по мск.