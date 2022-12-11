Сёмин: «Тренер Марокко лучше всех развивает сильные качества своих футболистов»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об успешном выступлении сборной Марокко на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Очень сильно проводит этот чемпионат команда Марокко, тренер на сегодняшний момент, наверное, лучше всех развивает сильные качества своих футболистов», — цитирует Сёмина ТАСС.

Эксперт считает, что не так важно, пройдет ли команда еще дальше в турнире или нет, ведь она уже произвела на всех яркое впечатление.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира марокканцы одолели Испанию (0:0, 3:0 по пенальти), а в 1/4 финала африканцы прошли Португалию (1:0).

В полуфинальном матче сборная Марокко сыграет с Францией, встреча пройдет 14 декабря, начало — в 22:00 по мск.