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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сёмин: «Тренер Марокко лучше всех развивает сильные качества своих футболистов»

11 Декабря 2022 • 18:48 Комментировать (1)
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об успешном выступлении сборной Марокко на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Очень сильно проводит этот чемпионат команда Марокко, тренер на сегодняшний момент, наверное, лучше всех развивает сильные качества своих футболистов», — цитирует Сёмина ТАСС.

Эксперт считает, что не так важно, пройдет ли команда еще дальше в турнире или нет, ведь она уже произвела на всех яркое впечатление.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира марокканцы одолели Испанию (0:0, 3:0 по пенальти), а в 1/4 финала африканцы прошли Португалию (1:0).

В полуфинальном матче сборная Марокко сыграет с Францией, встреча пройдет 14 декабря, начало — в 22:00 по мск.  

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Сборная Марокко
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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Комментарии (1)
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ARTUR
11 Декабря 2022 в 19:08
Тут Семин однозначно прав
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