Рабио и Упамекано начнут в старте матч против Марокко

Футболисты сборной Франции Адриен Рабио и Дайо Упамекано всё же примут участие в полуфинальном матче чемпионата мира против Марокко. Об этом утверждает в социальных сетях журналист Фабрис Хоукинс.

Напомним, ранее Рабио и Упамекано пропустили вчерашнюю тренировку сборной Франции из-за простуды. Вопрос с участием футболистов в игре с Марокко оставался неопределённым, но если верить источнику, Адриен и Дайо должны помочь своей команде в полуфинале мундиаля.

Рабио на этом чемпионате мира забил гол и отдал ассист. Что касается Упамекано, защитник пока не отметился результативными действиями.