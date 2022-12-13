Варан рассказал о роли Гризманна в сборной Франции

Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о партнере по команде Антуане Гризманне.

«Роль Антуана в сборной не изменилась. Он по-прежнему обладает отличными навыками и закрывает большие зоны на поле. Гризманн очень умело управляет темпом игры. Благодаря правильному выбору позиции, он может как ускорить, так и замедлить игру. Это очень опытный и важный футболист для команды», - передает слова Рафаэля AS.

Франция вышла в полуфинал чемпионата мира – 2022, где сыграет против Марокко. Этот матч состоится в среду, 14 декабря, начало – 22:00 по московскому времени.